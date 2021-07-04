الامارات | شيخة محمد: "حرصت أن يزف اسمي الشيخ محمد بن راشد ضمن قوائم الأوائل"

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة محمد: "حرصت أن يزف اسمي الشيخ محمد بن راشد ضمن قوائم الأوائل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت أن يسجل أسمي ضمن قائمة الأوائل في الدولة الذي يزف خبر تفوقهم الشيخ محمد بن راشد لأتمكن من سداد قليل من ديني على هذه الدولة "هكذا عبرت الطالبة شيخة محمد سلطان أحمد من مدرسة الحكمة الخاصة بإمارة عجمان ، ، لحصولها على نسبة خولتها أن تكون من أوائل مسار العام للتعليم الخاص في الدولة.

وقالت شيخة لإمارات اليوم " تلقيت الخبر المفرح عبر حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظة الله في وسائل التواصل الاجتماعي، واهدي هذا النجاح لقيادتنا الرشيدة وللوالدين وأفراد أسرتي ومعلماتي بعد ان لعبوا جميعا دورا اساسيا في حصولي على هذه النتيجة، مشيرةً إلى أنها أول فرحة لأسرتها بنسبة خولتها ان تكون من أوائل الدولة وستتبع خطاها شقيقتيها لتشرفا العائلة بهذا الشرف الكبير.

وأضافت "واجهت صعوبة كبيرة في بداية الأمر مع انتقال النظام التعليمي من واقعي إلى تعليم عن بعد إلا أنني اخذته بجدية كبيرة ولم استهين به وكنت استذكر المعلومات بشكل يومي خصوصاً قبل فترة الاختبارات ،كما أنني استعين بمعلمتي طوال الوقت في حال واجهتني أي صعوبة خلال الأيام الدراسية، مؤكدة أن فترة الاختبارات النهائية كانت ميسرة من قبل إدارة المدرسة الأمر الذي ساهم في تطمينها وتقليل التوتر فيها".

وأشارت إلى أنها اختارت الجامعة الأمريكية بإمارة الشارقة، وتميل لتخصص العلاقات الدولية.

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