فتح باب المشاركة لـ «النخلة في عيون العالم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر بعنوان (النخلة في عيون العالم) في دورتها الثالثة عشرة 2022.

حيث دعت الفنانين محبي التصوير الضوئي هواة ومحترفين من كافة أنحاء العالم، للمساهمة في هذه المسابقة الدولية تقديراً منا للنخلة وتعزيزاً لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي. بالإضافة إلى فتح باب المشاركة في المسابقة الدولية (النخلة بألسنة الشعراء) في دورتها السادسة 2022.

كما دعت كافة الأدباء والشعراء والشاعرات من كافة الدول العربية، للمساهمة في هذه المسابقة الدولية، تقديراً للنخلة بهدف توظيف الشعر العربي بشقيه (النبطي والفصيح) كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية والاقتصادية، وتعزيزاً لدور الشعر في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه الزراعي.جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بمناسبة إطلاق الدورة الثالثة عشرة 2022 من مسابقة (النخلة في عيون العالم)، وإطلاق الدورة السادسة 2022 من مسابقة (النخلة بألسنة الشعراء) مؤكداً على النجاح الكبير الذي حققته المسابقات في دوراتها الماضية من خلال الزيادة الواضحة في عدد المشاركين من مختلف دول العالم ونوعية الصور والقصائد المشاركة.

وعن فئات وجوائز المسابقتين، فقد أشار أمين عام الجائزة إلى أن مسابقة (النخلة في عيون العالم) مؤلفة من فئتين هما: (فئة نخلة التمر) و(فئة الصناعات الحرفية من النخيل)، في حين مسابقة (النخلة بألسنة الشعراء) فهي أيضاً مؤلفة من فئتين هما: (فئة الشعر الفصيح) و(فئة الشعر النبطي)، أما من حيث جوائز الفائزين في المسابقتين فهي على النحو التالي: الفائز بالمركز الأول ضمن كل فئة 15000 درهم إماراتي، والفائز بالمركز الثاني ضمن كل فئة 10000 درهم إماراتي، والفائز بالمركز الثالث ضمن كل فئة 5000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى شهادات تقدير ودرع تذكارية، وعن آلية تحكيم المسابقات فهناك لجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم الصور المشاركة، ولجنة تحكيم دولية متخصصة في تحكيم القصائد الشعرية المشاركة، وأن آخر موعد لاستلام الصور هو 31 ديسمبر 2021، حصرياً من خلال الموقع الإلكتروني التالي (https://www.datepalmphoto.com/). وآخر موعد لاستلام القصائد الشعرية هو 31 ديسمبر 2021، حصرياً من خلال الموقع الإلكتروني التالي (https://www.datepalmpoetry.com/). في حين سوف يتم إعلان أسماء الفائزين بالمسابقات خلال شهر فبراير 2022.