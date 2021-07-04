معرض "جواهر الإمارات" يمنح زوار الإمارة الباسمة تجربة تسوق فريدة من نوعها في عالم الذهب والمجوهرات

يشهد معرض "جواهر الإمارات" الذي تختتم فعالياته في مركز إكسبو الشارقة مساء اليوم السبت إقبالاً لافتاً من التجار وزوار الإمارة الباسمة من مختلف إمارات الدولة، للاستفادة من العروض المتميزة والاطّلاع على آخر خطوط الموضة من الحُليّ والمجوهرات والساعات والألماس والمشغولات الذهبية التي تعرضها أهم الأسماء والعلامات التجارية المحلية، إضافة إلى المشاركة في السحوبات على الجوائز القيمة والفوز بالعديد من الهدايا التي يتيحها المعرض لروّاده في دورته الثانية.

ونجح معرض "جواهر الإمارات" الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تحفيز تجارة الذهب والمجوهرات وتعزيز نسبة مبيعات العارضين، وهذا ما أكده غالبية الجهات المشاركة في ظل تمكن المعرض من تحقيق عوائد مجزية ومبيعات كبيرة فاقت توقعاتهم، مشيرين إلى أهمية هذا الحدث كمنصة متميزة لتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات.

منصة عرض مهمة

وأشار مراد نازلي صاحب مجوهرات "ليندا بيلا" إلى أن معرض "جواهر الإمارات" رغم حداثته، تمكن من حجز مكانة مهمة له في خارطة معارض المجوهرات والذهب، ونجح في استقطاب العديد من الشركات المحلية للمشاركة به، منوهاً إلى أن المعرض وفر لشركته فرصة مهمة لعرض أحدث مشغولاتها وبناء الشراكات مع التجار والعاملين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى إمكانية البيع المباشر وجذب عملاء جدد، مؤكداً حرصه على المشاركة في الدورات القادمة للمعرض في ظل ما شهده هذا العام من إقبال كبير من الزوار والذي يؤكد على دور المعرض الهام في الترويج لصناعة الذهب والمجوهرات، ويعكس مكانة الإمارات ودورها الهام في صناعة الذهب والمجوهرات وحجم الثقة التي تحظى بها الشركات المحلية من الجمهور.

مبادرات ترويجية

من جانبه أكد فيكي ساجار نائب مدير شركة مجوهرات النجوم الثلاثة أن المعرض أتاح للشركة فرصة كبيرة للتواصل مع العملاء والتعرف على رغباتهم ومتطلباتهم في عالم الذهب والمجوهرات، منوهاً إلى أن هذا الحدث يعد فرصة مهمة لكافة العارضين للتعريف بعلامتهم التجارية أمام أكبر شريحة من عامة الزوار من محبي اقتناء المجوهرات عالية الفخامة وذات اللمسات الفنية والإبداعية، مشيداً بالمبادرات الترويجية التي أطلقها المعرض من خلال إتاحة الفرص للجمهور للفوز بجوائز قيمة من ذهب ومجوهرات، فضلا عن التميز في تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتشديد عليها من قبل فريق من المتخصصين في متابعة التزام العارضين والزوار بهذه الإجراءات.

دعم شركات العطور الناشئة

رواد الأعمال والشركات الإماراتية العاملة في مجال العطور والعود سجلت حضوراً متميزاً في المعرض، حيث أشار صهيب محمد آل علي صاحب شركة "عود كرافت" المتخصصة في العود الطبيعي وإكسسواراته، إلى أن حداثة الشركة وتخوفاتها من عدم النجاح في المعرض شكل في البداية عائقاً أمام احتمالية مشاركتها إلى أن الدعم الكبير والمحفزات التي قدمها مركز إكسبو الشارقة للعارضين دفعه للمشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن هذا الحدث المتميز شكل فرصة مهمة للشركة لإطلاق منتجها الجديد الذي يحتوي على سبع أنواع من الأعواد الموجودة في سبع دول مختلفة في العالم، والترويج له أمام شريحة واسعة من الزوار.

من جانبه أشار محمد منصور التميمي صاحب شركة "عود الكادي" إلى أن سمعة معرض "جواهر الإمارات" المتنامية وما حققه من نجاحات كبيرة في نسخته الأولى وتمكنه من استقطاب عدد كبير من الزوار، دفعه للمشاركة في هذا الحدث، مؤكداً أن إدخال العطور على معرض للمجوهرات فكرة مميزة جداً، خاصة وأن استخدام الاماراتيين للعطور له قيم متجذرة في موروثهم وتراثهم الثقافي، معرباً عن سعادته بالمشاركة في المعرض نظراً لما يشهده من إقبال لافت من الزوار.

نتائج إيجابية

وأشار سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن عدد العارضين في الدورة الحالية الذي تخطى 100 عارض، والزيادة الملحوظة في مستوى مشاركة الشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في مجال صناعة وتجارة الذهب وذلك مقارنة بالنسخة الأولى، إلى جانب نمو أعداد الزوار بشكل متواصل، هي نتائج إيجابية تؤكد تميز هذا الحدث وأهميته بين أوساط العاملين في هذه الصناعة على المستوى المحلي، وتعكس نجاحه في تحقيق مستهدفاته المتمثلة في إيجاد مساحة ومنصة سنوية للعارضين والمصممين والمصممات الإماراتيين لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم وتوفير الدعم لهم ولكافة العاملين في هذا القطاع، سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة.

إقبال جماهيري متميز

إلى ذلك أعرب سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بما يشهده المعرض من إقبال جماهيري متميز، لافتاً إلى أن المحفزات التي قدمها المعرض لدعم الشركات من خلال تقديم العروض والجوائز التي أسهمت بشكل كبير في تحفيز الجمهور على الإقبال وزيارة المعرض، حيث يحفل الحدث بالعديد من المفاجآت المتميزة لزواره مثل الفوز بطقم من الألماس وخاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس فضلا عن قسائم شرائية يوميا بقيمة 2000 درهم وغيرها الكثير.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة ويجمع أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة والعطور، ويختتم فعالياته اليوم السبت في الساعة العاشرة ليلا حيث سيشهد الإعلان عن الفائزين بالجوائز الكبرى التي خصصها المعرض.