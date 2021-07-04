محمد عدلي يطرح أغنية "جيبولي حبيبتي "



طرح نجم الراي المغربي عدلي، على قناته الرسمية على موقع يوتيوب وعلى تطبيقات التنزيل وجميع منصات الموسيقى الرقمية، أغنيته الجديدة "جيبولي حبيبتيJIBOULI HBIBTI".

أغنية "جيبولي حبيبتي" كتبها ولحنها الفنان عدلي بنفسه، وقام بتوزيعها المايسترو كريم السلاوي الذي تبنى توزيعا خاصا للأغنية وأضفى لمسة "روك" على إنتاج موسيقى الراي بفضل مزج غير مسبوق لعدة آلات مثل الجيتار الكهربائي والكمان والتشيلو والبيانو والآلات الإيقاعية وآلة الكاوالا ...

يعيدنا الجو العام للأغنية إلى الوراء للعيش في حنين زمن أغنية الراي التي عرفت في الثمانينيات والتسعينيات بالمدرسة القديمة في فن الراي.

تم تصوير أغنية "جيبولي حبيبتي" بين الاستوديو وصالة البروفة ، مما أدى إلى ترجمة أجواء العمل وتواطؤ الفنان مع شركائه من موزع و موسيقيين وتقنيين.

و الفيديو كليب من إخراج المخرج الرباطي NIIGU الذي تمكن من إضفاء لمسة بسيطة وحقيقية وديناميكية على الصورة.

أغنية "جيبولي حبيبتي" هي أغنية مصنفة في فن الراي القديم ممزوج بلمسة عصرية و تتميز باختيار دقيق للكلمات القوية واستخدام لهجة بسيطة مما يسمح بالتقرب من الجمهور المغاربي والعربي الكبير.

أغنية "جيبولي حبيبتي" هي صرخة اشتياق ومرارة من رجل عاشق يعاني من الغياب المرير لحبيبته.

هذا ما يميز الفنان عدلي الذي يختار دائما أغانيه بعناية ليفاجئ جمهوره بتقديم أغاني متجددة موسيقيا، و مختلفة من ناحية الكلمات و الأداء، و هذه الأغنية، كما سبق ذكره، تندرج ضمن فئة الراي القديم حيث ترك عدلي بصمة تاريخية من خلال دويتو "روحو ليها" مع الفنان الجزائري الشاب عباس، والذي يتجاوز12 مليون مشاهدة على اليوتيب وأكثر من 6 ملايين مشاهدة على الفايسبوك .