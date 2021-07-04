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الامارات | محمد بن راشد يبارك لطلبة الثانوية العامة تخرجهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  لطلبة الثانوية العامة تخرجهم، مهنئأً سموه المتفوقين منهم.

وقال سموه تغريدة عبر "تويتر"، "نبارك لأبنائنا طلاب الثانوية العامة تخرجهم.. ونخص بالتهنئة المتفوقين منهم.. ونشكر الميدان التربوي على تجاوزه سنة تعليمية غير اعتيادية.. والقادم أجمل بإذن الله في إمارات الخير".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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