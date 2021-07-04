خبراء: مصر والإمارات عنوان للتضامن العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عنوان واضح للتضامن العربي ونموذج للتعاون والتنسيق، مشدداً على أن هذه المشاركة والزيارات المتبادلة تُثلج صدر كل عربي وتُسعد كل مصري.

وأشار لـ«الاتحاد»، إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين القوات المسلحة في البلدين على المستويات كافة، سواء العسكرية، من خلال التدريبات المشتركة، أو الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، موضحاً أن ذلك يُظهر خصوصية العلاقات بين أبوظبي والقاهرة التي شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً.

بينما أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، أن هذه الزيارة أسعدت الشعب المصري، مشيراً إلى أن سموه من أكثر زعماء العرب المحبين والداعمين لأمن واستقرار مصر، وهو ما كان له مردود قوي على الشارع المصري.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أن هذه الزيارات تعد استكمالاً للتنسيق بين البلدين، وهو ما يؤكد عمق التعاون كقوة واحدة منذ رحيل حكيم العرب المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً وجود تنسيق مستمر وتعاون عسكري مستمر بين البلدين.