الهاملي: تحفيز رواد الأعمال الشباب على التميز والتنافسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

عبر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، عن فخره بتشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» حفل «تخريج الشركات» لكليات التقنية العليا، وتكريمه رواد الأعمال الشباب من طلبة الكليات الذين تمكنوا من تأسيس شركاتهم الناشئة ضمن المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة.

وقال معاليه: إن هذا التكريم يمثل وسام فخر للكليات وطلبتها وحافزاً هاماً لهؤلاء الشباب من رواد الأعمال للعمل المخلص والجاد للوصول بشركاتهم الى التميز والتنافسية على المستوى الاقتصادي. وثمن دعم القيادة الحكيمة لمشاريع الشباب ولتأسيس المشاريع الصغيرة المتوسطة، مشيداً بالرؤى والجهود الوطنية في هذا المجال، بما يؤكد دور الشركات الناشئة في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن كليات التقنية فخورة بنجاحها في تحقيق واحدة من التوجهات الوطنية الرائدة، حيث إن الاحتفال بتخريج الشركات الناشئة هو نتاج اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكليات التقنية في العام 2019 كأول مؤسسة تعليم عال تتحول إلى مناطق اقتصادية حرة وفق البند السادس من وثيقة الخمسين، بما يمكنها من تخريج شركات ورواد أعمال، واليوم وبعد أكثر من عامين تحتفي الكليات بأول دفعة من خريجي برنامج «تطوير الشركات الناشئة»، والذي يوثق تجربة رائدة للكليات كمؤسسة تعليم عال تتجاوز تخريج الطلبة إلى تخريج الشركات ورواد أعمال المستقبل.