«زايد العليا» تنظم «جسور الأمل» لدعم أصحاب الهمم وأسرهم في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية (مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة)، على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من شهر يوليو الحالي، عبر برامج الاتصال المرئي عن بُعد، مبادرة «جسور الأمل لدعم أصحاب الهمم»، التي تستهدف عدداً من أولياء أمور وأسر أصحاب الهمم من ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين، ويتم التنفيذ بطريقة تفاعلية لمواصلة البرنامج تبعاً للوضع الطارئ الذي تمر به دول العالم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع للحد من انتشار وباء «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ بهدف تمكينهم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم.

وأعرب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن سعادته بهذا التعاون بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية بشأن نقل خبرات كوادر «زايد العليا» الوظيفية لتوعية وتثقيف الأسر وأولياء أمور أصحاب الهِمم في جمهورية مصر الشقيقة، لتمكينهم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم في بيئة إيجابية لتمكينهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً، وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. تشتمل جلسات البرنامج على ثلاث ورش عمل، الورشة الأولى من البرنامج بعنوان علمني كيف أتواصل (التواصل عن طريق الصور)، والورشة الثانية تدور حول إعداد الوسائل التعليمية لأصحاب الهمم في ظل جائحة «كوفيد - 19»، بينما ورشة العمل الثالثة تتحدث عن مشكلات الطفولة والمراهقة لدى أصحاب الهمم.