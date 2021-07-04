تخريج 1084 طالباً في جامعة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

برعاية رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، احتفلت جامعة الشارقة بتخريج دفعتين من طلبتها من خريجي الكليات الطبية والعلوم الصحية، الأولى لفصل الربيع للعام الأكاديمي 2019/ 2020، والثانية لفصلي الخريف والربيع للعام الأكاديمي 2020/ 2021م، بمجموع عام للخريجين بلغ «1084»، منهم 202 من الحاصلين على بكالوريوس الطب، و159 من الحاصلين على بكالوريوس طب الأسنان، و201 من الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة، و522 من الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.

تم الاحتفال على مدى يومين وتقسيم الخريجين إلى 8 مجموعات متتالية، وذلك ضمن متطلبات الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجامعة لاحتفالات التخريج لاتقاء العدوى من فيروس «كوفيد 19».

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب: إن هذه الكوكبة من حملة مشاعل أنوار العلوم الطبية والصحية تجسد فرحتنا وسعادتنا جميعاً، وتعتبر بالنسبة لصاحب السمو حاكم الشارقة ولجامعة الشارقة من أهم أدوات التنمية الحضارية بمقاييسها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، التي تعزز تقدم وتطور الرعاية الطبية وتوسيعها وتنميتها إلى الأفضل.