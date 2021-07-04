بلدية دبي تكرم «الريادية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

نظمت بلدية دبي حفلاً افتراضياً لتكريم إداراتها الفائزة بالجوائز الريادية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وقال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، إن فوز البلدية بهذه الجوائز العالمية يعزز من المكانة المتفردة التي تحتلها مدينة دبي في مختلف المجالات والقطاعات، وشملت الجوائز الريادية والعالمية التي فازت بها بلدية دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، جائزة تكنولوجيا البناء، وجائزة المشاريع الفئة الماسية من مجلس الأعمال بهارفارد لعام 2021، وجائزة العمارة الدولية، وجائزة مجلس السلامة البريطاني، والجائزة الدولية لأفضل الممارسات «تصنيف 7 نجوم»، وجائزة APQC وجائزة CIPS وجائزة & Sustainability DuPont Safety وجائزة OStar International وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة الأفكار العربية الدولية، وجائزة أفكار الإمارات، وجائزة آدم سميث الدولية.