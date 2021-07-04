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ترسية عقد مشروع تطوير شارع سيح الدحل

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أرست هيئة الطرق والمواصلات بدبي عقد مشروع تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل، الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث سيزال الطريق القائم المكون من مسار واحد بكل اتجاه، وسيتم تنفيذ طريق جديد بطول/11/ كم يتألف من مسارين بكل اتجاه وجزيرة وسطية و/3/ دوارات لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات، وسيربط الطريق مع مداخل بحيرات القدرة. 
وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق 1800- 800 مركبة حالياً إلى 4000 مركبة في كل اتجاه بهدف استيعاب النمو المستمر في الأحجام المرورية، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق والمناطق الصحراوية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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