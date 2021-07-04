نورة الحبسي: تجربة الإمارات رائدة في تحقيق الأمن الغذائي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في المنتدى السنوي الرابع لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» الذي عُقد، مؤخراً، بعنوان: «استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص».

ومثل المركز في المنتدى الباحثة الإماراتية نورة الحبسي عبر الاتصال المرئي بورقة بحثية تحت عنوان: «الأمن الغذائي كمتطلب للتنمية المستدامة»، سلطت خلالها الضوء على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي واستراتيجيتها، مشيرةً إلى أنها شملت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وقوانين اتحادية عدة لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وغيرها.

وتناولت الحبسي الوضع الغذائي في «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، موضحة أن قيمة وارداتها الإجمالية عام 2020 بلغت في دول الخليج مجتمعة أكثر من 53 مليار دولار، وكان نصيب الإمارات منها نحو 8 مليارات دولار. وأكدت أن ما يزيد على ملياري نسمة «ربع سكان العالم» يعانون حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد أو المتوسط أي الجوع أو ما قبله»، مشيرةً إلى أن هناك توقعات بأن يرتفع العدد خصوصاً في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19» وتأثيرها في سلاسل الإمداد والتوريد على مستوى العالم.

كما استعرضت الحبسي، متطلبات صياغة عناصر التكامل لاستراتيجيات الأمن الغذائي الشامل وسبل تطبيقها في ظل ارتباطها بتحقيق هدف التنمية المستدامة، وكيفية إسهام الأمن الغذائي في تحقيق أهداف التنمية.