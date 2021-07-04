الامارات | 1632 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1632 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 291 ألفاً و676 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1632 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الإصابات المسجلة 637 ألفاً و877 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ست حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1831 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1561 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 616 ألفاً و197 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تقديم 75 ألفاً و957 جرعة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى أمس، 15 مليوناً و504 آلاف و238 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 156.76 جرعة لكل 100 شخص.

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