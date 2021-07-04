الامارات | بالفيديو.. آسيوي يتلف مواد مملوكة لشركة حكومية.. وينشر فيديو بالواقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. آسيوي يتلف مواد مملوكة لشركة حكومية.. وينشر فيديو بالواقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس شاب آسيوي على خلفية ظهوره في مقطع مصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتلف ممتلكات عامة بأحد أفرع شركة حكومية في أبوظبي.

وكانت «نيابة أبوظبي» تلقت شكوى من الشركة المجني عليها، حول انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر المتهم وهو يتلف مواد وضعتها الشركة داخل أحد مرافقها لخدمة زبائنها.

كما ظهر في الفيديو شعار الشركة، ما اعتبرته تشهيراً بأحد مرافقها، مشيرةً إلى أنها استطاعت، من خلال كاميرات المراقبة، تحديد مكان ووقت الواقعة ومواصفات سيارة المتهم.

وبينت النيابة العامة أن المتهم أظهر خلال الفيديو سلوكاً متفاخراً بإتلاف مواد تعود ملكيتها لشركة حكومية، وهو ما يمكن أن يشجع آخرين على هذه السلوكيات غير المسؤولة، التي تنم على الاستهتار وعدم احترام الملكية العامة.

وأضافت أن قانون العقوبات الاتحادي نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير، ثابتاً كان أو منقولاً، وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأي طريقة.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعد ظرفاً مشدداً استخدام شبكة المعلومات، أو الإنترنت، أو أي وسيلة تقنية معلومات، عند ارتكاب جريمة.

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