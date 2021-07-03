الامارات | «الخارجية» تدعو المواطنين إلى التأمين ضد «كورونا» قبل السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تدعو المواطنين إلى التأمين ضد «كورونا» قبل السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مواطني الدولة المتجهين إلى الخارج خلال الفترة الحالية، بالحصول على تأمين طبي عالمي يتضمن تأميناً ضد فيروس «كوفيد-19»، والالتزام بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة من الوجهات المقصودة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاطلاع على إرشادات السفر التي توفرها عبر بوابتها الإلكترونية، مؤكدة ضرورة التواصل مع بعثة الدولة في الوجهة المقصودة في حال حدوث إصابة بفيروس «كورونا»، والالتزام بإجراءات العزل المتبعة في الوجهة، مع التسجيل في خدمة «تواجدي» قبل السفر.

وتوفر الوزارة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، برنامج تأمين السفر الدولي للحالات الصحية الطارئة، التي قد يتعرض لها المواطن خلال وجوده خارج الدولة.

ويهدف البرنامج إلى تجنيب المواطنين وأفراد أسرهم مخاطر الحالات الصحية الطارئة، وتكبد مبالغ إضافية خلال سفرهم. وهو يوفر تغطية صحية واسعة وشاملة حول العالم، بكلفة تصل إلى 500 ألف درهم سنوياً. كما أنه يتميز بنظام الدفع المباشر، بمعنى أنه سيسدد تكاليف العلاج مباشرة، بعكس بعض البرامج الأخرى التي تُلزم المؤمن عليه بدفع التكاليف كلها، ومن ثم تعوضه لاحقاً.

ويغطي البرنامج جميع خدمات الطوارئ، سواءً كانت داخل المستشفى أم خارجه. ويمكن للمؤمن عليهم التواصل مع مركز اتصال متخصص يعمل على مدار الساعة طوال أيام السنة.

من جانبها، طرحت شركات تأمين محلية عروضاً تنافسية على وثائق تأمينية ضد «كورونا»، تستهدف المواطنين والمقيمين المسافرين إلى الخارج خلال العطلة الصيفية.

ووصلت التخفيضات إلى 20% لفئة المطعمين بأحد لقاحات «كورونا»، فيما تباينت الشروط والأحكام، وتفاوتت أسعار وثائق التأمين ضد «كورونا» بين الشركات.

وتضمنت التغطية التأمينية المصروفات الطبية الطارئة والنفقات الطبية المتعلقة بـ«كورونا»، إضافة إلى تكاليف الحجر الصحي في حال التعرض للإصابة أثناء السفر.

وشدّدت شركات تأمين على ضرورة قراءة المتعاملين الاستثناءات من الشروط والأحكام بعناية، والتأكد من الفهم الدقيق لـ«ما هو مغطى» و«ما لم يتم تغطيته»، وماذا تفعل إذا احتجت إلى تقديم مطالبة.

وأكدت أهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بوجهة السفر الخاصة بالمسافر قبل شرائه وثيقة تأمين السفر، ومتابعة آخر المستجدات الرسمية المتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا، الصادرة من قنوات منظمة الصحة العالمية، للبقاء على اطلاع بخصوص الفيروس حول العالم.

ونصحت المسافرين في ضوء التزايد السريع في قرارات حظر السفر في بلدان عدة، بالتأكد - قبل شراء وثيقة تأمين السفر - من عدم وجود حظر سفر خلال تاريخ الرحلة، لأن الوثائق التي تشترى خلال فترة حظر سفر معلنة مسبقاً لن تكون صالحة خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أن عدد الدول التي تسمح بسفر الإماراتيين إليها يبلغ 84 دولة، من بينها 64 دولة لا تطبق الحجر الصحي على القادمين، وفق شروط محددة، من بينها الحصول على جرعتي التطعيم والفحص المسبق لـ«كوفيد-19» قبل وقت محدد من السفر.

• التغطية التأمينية تتضمن المصروفات الطبية الطارئة والنفقات المتعلقة بـ«كورونا» والحجر الصحي.

• الخارجية دعت المواطنين إلى الاطلاع على إرشادات السفر التي توفرها بوابتها الإلكترونية.

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