رائد الفضاء سلطان النيادي عبر "تويتر": سعيد باجتيازي الاختبارات النهائية

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

قال رائد الفضاء سلطان النيادي عبر "تويتر": شيئاً فشيئاً نقترب من إنجاز مهمتنا التدريبية في ناسا، سعيد باجتيازي الدروس النظرية والعملية والاختبارات النهائية لطائرة T38 التي تتيح لرواد الفضاء التحليق كطاقم بإمكانه تخطيط وتنفيذ طلعات باستخدام أنظمة الملاحة والاتصالات والتعامل مع حالات الطوارئ عبر الإجراءات القياسية للطائرة".

و بدوره أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء الأسبوع الماضي أن رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، سيخضعان لامتحان مهم، يخولهما اجتيازه العمل بصفة مشغل على متن محطة الفضاء الدولية، مؤكداً أن رائدي الفضاء سيخوضان قريباً الامتحان النهائي لأنظمة محطة الفضاء الدولية، على أن يحاكي الاختبار العمل اليومي على متن المحطة الدولية، من حيث التعامل مع أنظمة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات المختلفة، وأساليب إحصاء المواد ونقلها وتخزينها.

النيادي أثناء التدريبات

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أنه سيتخلل الاختبار النهائي المحاكاة أيضاً سيناريوهات أعطال في الأنظمة الكهربائية وأجهزة التبريد والكمبيوتر، حيث سيتم اختبار كيفية تعامل رواد الفضاء مع هذه الحالات وفقاً للإجراءات القياسية وتعليمات مراكز التحكم الأرضية، لافتاً إلى أنه بعد اجتياز هذا الامتحان، سيصبح رائدا الفضاء هزّاع المنصوري، وسلطان النيادي، جاهزين للعمل بصفة مشغل على متن محطة الفضاء الدولية.

وأمضى المنصوري والنيادي ما يزيد على ثمانية أشهر، منذ انضمامهما للتدريبات النوعية في مركز «جونسون» الفضائي، التابع لوكالة «ناسا»، خاضا خلالها كثيراً من التدريبات المحترفة، شملت التدريب على مهمات السير الفضائي خارج محطة الفضاء الدولية، والبقاء فترات طويلة فيها، والتدريب على العديد من العمليات على متنها، بما في ذلك التعامل مع أنظمة المحطة والتحكم في الروبوتات.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان أيضاً على إنجاز المهمات الروتينية التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، مثل تشغيل أنظمة الحواسيب، والتعامل معها، وتخزين المعدات، وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع أنظمة المحطة الدولية، والتحكم في الروبوتات.