«الصحة أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع «كلاليت» أكبر مزوّد للرعاية الصحّية في إسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) وقعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي اليوم مذكرة تفاهم مع «خدمات الصحة الشاملة» (كلاليت)، أكبر مزوّد للرعاية الصحّية في إسرائيل وثاني أكبر مزود للرعاية الصحية عالمياً.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمهيد الطريق أمام مزيد من التعاون بين البلدين في القطاع الصحي وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في الرعاية الصحية.

وتمثل مذكرة التفاهم أساساً لتعاون وثيق في جملة من المجالات لا سيما الصحة الرقمية، برنامج الأطباء الزائرين، التعليم الطبي المستمر، والإحالات للمرضى الدوليين والبحوث والمسارات السريرية.

ووقع الاتفاقية، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وأوهاد دودسون، المدير التنفيذي لصندوق المرضى كلاليت، وإيتان نائيه، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات وحمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي لـ الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان».

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الجهود المشتركة للمضي قدماً باستراتيجية الصحة الرقمية وتشغيل وتنفيذ برامجها القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات الصحية المتقدمة وتقديم الخدمات للمرضى وتقييم حالتهم عن بُعد وتبادل المعارف والخبرات بين المتخصصين في الرعاية الصحية من كلا الجانبين من خلال برنامج الطبيب الزائر والتطبيب عن بُعد، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة في المجالات ذات الصلة.

وتتطلع الاتفاقية إلى إثراء التعاون في التجارب السريرية وتوحيد الجهود لدفع عجلة البحث والابتكار في الإمارة بما يساهم في خلق بيئة بحثية منتجة تشجع المشاريع البحثية القيمة، فضلاً عن رفد جهود الإمارة لإرساء مكانتها كمركز رائد لعلوم الحياة ووجهة رائدة على خارطة السياحة العلاجية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ عبدالله آل حامد: «نؤمن في دائرة الصحة أبوظبي بأهمية إنشاء وتوطيد الشراكات بمؤسسات صحية رائدة للمضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودته، وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتوقيع"اتفاق إبراهيم - عليه السلام-"، نتطلع لاستكشاف وإرساء فرص للتعاون المشترك مع مؤسسات صحية رائدة في إسرائيل ككلاليت لتعزيز مخرجات القطاع الصحي وجهوده البحثية وقدراته الرقمية ويسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات، فضلاً عن توحيد الخبرات والمعارف لمواصلة الارتقاء بإمكانات منظومتنا للرعاية الصحية».