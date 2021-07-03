نيابة أبوظبي تأمر بحبس آسيوي بتهمة إتلاف مواد مملوكة لشركة حكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس شاب من جنسية آسيوية؛ على خلفية ظهوره في أحد المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإتلاف ممتلكات عامة بأحد أفرع شركة حكومية بأبوظبي.

وكانت نيابة أبوظبي قد تلقت شكوى من الشركة المجني عليها؛ حول انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المشكو في حقه وهو يقوم بإتلاف مواد وضعتها الشركة داخل أحد مرافقها لخدمة زبائنها، كما ظهر في الفيديو شعار الشركة مما اعتبرته الشركة تشهيراً بأحد مرافقها.

مشيرة أنها استطاعت من خلال كاميرات المراقبة تحديد مكان ووقت الواقعة ومواصفات سيارة المشكو في حقه. من جهتها أوضحت النيابة العامة في أبوظبي؛ أن المتهم أظهر خلال الفيديو سلوكاً متفاخراً بإتلاف مواد تعود ملكيتها لشركة حكومية، وهو ما يمكن أن يشجع الآخرين على مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة، والتي تنم عن الاستهتار وعدم احترام الملكية العامة.

وأضافت؛ أن سلوك المتهم مجرم وفقا للمادة 424 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.

كما نصت المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ على أنه يعد ظرفًا مشددًا استخدام شبكة المعلومات او الإنترنت او وسيلة تقنية معلومات عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم بقانون.