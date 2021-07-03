الامارات | محمد بن زايد يشهد افتتاح "قاعدة 3 يوليو" العسكرية البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يشهد افتتاح "قاعدة 3 يوليو" العسكرية البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتاح " قاعدة 3 يوليو " العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي دشنها فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه فخامة عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بمناسبة تدشين القاعدة ومواصلة الإنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بلادهم في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية .. متمنياً لمصر الشقيقة مزيداً من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي.

كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطيب تمنيات سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام التقدم والرفعة والرخاء.

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