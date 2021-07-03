ملتقى السمالية الصيفي يتواصل.. غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - تبدأ غداً فعاليات الأسبوع الثاني من ملتقى السمالية الصيفي 2021 "عن بعد"، الذي أطلقه نادي تراث الإمارات عبر منصته الرقمية في يونيو الماضي، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، بورش تراثية يومية تقدمها المراكز النسائية والشبابية والنسائية التابعة للنادي وتبث عند العاشرة صباحا كل يوم عدا الجمعة والسبت فيما يشهد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بث ورشة إضافية في الخامسة مساء.

وتقدم المراكز الشبابية التابعة لنادي تراث الإمارات خلال الأسبوع الثاني للملتقى ورش الألعاب الشعبية، والصقارة، والتراث البحري، والسنع، وورش البيئة الزراعية، فيما ستقدم في الأسبوع الثالث ورش إعداد القهوة، والهجن، والتجديف والكياك من مدرسة الإمارات للشراع التابعة للنادي.

وكان الأسبوع الأول للملتقى الذي اختتم الخميس الماضي، شهد تقديم المراكز النسائية عدداً من الورش التي شملت الكورشيه، وغزل الصوف، وصناعة العطور، والتلي، وسف الخوص، والقصص الشعبي، والرسم على الزجاج.

يذكر أن نادي تراث الإمارات درج على تنظيم ملتقى السمالية الصيفي كل عام في جزيرة السمالية بأبوظبي بهدف المحافظة على تراث دولة الإمارات في نفوس أبنائها واستثمار أوقات فراغ الشباب والناشئة من أجل تعزيز هويتهم الوطنية وصقلها في نفوسهم.

ويأتي ملتقى هذا العام عن بعد للسنة الثانية على التوالي حيث تبث فعالياته وورشه عبر المنصة الرقمية للنادي نظراً للاحترازات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.









