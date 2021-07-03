محمد بن راشد: لا تكن متشائماً وثق في نفسك

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في «إنستغرام»، فيديو يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية، تحت وسم «#ومضات- قيادية».

وقال سموه: «إذا أنت استيقظت صباحاً، وقلت: «إنني لا أستطيع إنجاز هذا الشيء»، فهل تستطيع أن تقوم به؟، الجواب: لا، لأن إحساسك وضميرك الباطني يمنعك من القيام به، لذلك عليك ألا تقول: «أنه ليس لدي هذا الشيء أو لا أستطيع الوصول إليه»، بل قل: «لدي هذا الشيء وأستطيع الوصول إليه وأريد هذا الشيء»، إذا كنت متفائلاً ومؤمناً بتفاؤلك، لكن إذا كنت متشائماً فإنك لا تستطيع الوصول، فالإنسان إذا فكر وأراد الشيء، فإن الكون يعطيه وسيلة، وأنت لا بد أن تصدق نفسك».