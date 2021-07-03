مبادرات ومشاريع تعزز السلامة المرورية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تجري اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، خلال المرحلة الحالية، تقييماً لجوانب السلامة المرورية، في خطوة نحو إعادة هيكلة المبادرات والمشاريع في خطط قصيرة الأمد من سنة إلى خمس سنوات، وخطط طويلة الأمد قد تصل إلى عشرين عاماً لتحقيق المزيد من خفض وفيات حوادث الطرق.

ومنذ إطلاق مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية مايو الماضي من قبل اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي، يتم العمل على تطوير البرامج والمبادرات، وفق منهجية الرؤية الصفرية، والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية، وضمان سرعة الاستجابة للحوادث، وتطبيق السرعات الآمنة وتحسين مواصفات المركبات، وتعزيز سلامة وأمن مستخدمي الطريق.

وتهدف اللجنة التي تترأسها دائرة البلديات والنقل، والتي تضم في عضويتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة الصحة، مركز النقل المتكامل، إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة، وخفض أعداد وفيات الحوادث على الطرق، وصولاً إلى صفر وفيات.

وأوضحت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية لـ «الاتحاد» أن منهجية الرؤية الصفرية هي ليست شعاراً فقط ،وإنما هي منهجية تفكير تنعكس في التخطيط والتنفيذ والتشغيل لمنظومة النقل في إمارة أبوظبي، وتقوم على فكرة أن يكون نظام النقل متسامحاً، أي أنه لا يمكن القضاء على الحوادث بالمطلق، لأنها تحصل بسبب الخطأ البشري ولكن المهم التركيز على أن لا يؤدي الخطأ البشري إلى حدوث وفيات أو إصابات بالغة.

وأفادت اللجنة بأنها تقوم حالياً بدراسة شاملة لتحديد شكل نظام النقل المثالي ومعايير هذا النظام الآمن، كما تشمل الدراسة الثغرات في نظام النقل الحالي، ومن ثم سيتم تحديد وتطوير البرامج التي تضمن الوصول إلى الهدف المرجو.

وأكدت اللجنة أن هذه المنهجية تعتبر من أحد أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت كفاءتها في خفض وفيات الحوادث المرورية على الطرق.

وبشأن المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها في إطار الاستراتيجية، أوضحت اللجنة أنه من المخطط أن يتم تحديد عدد من الأولويات والمبادرات، وهو ما يتم العمل على تحديده حاليا، وسوف تغطي هذه المبادرات الجوانب التالية، طرق آمنة، سرعات آمنة، سرعة الاستجابة للحوادث، تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، والمركبات الآمنة.

وأكدت اللجنة أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملات توعية بخصوص هذه الاستراتيجية ومبادراتها عند الانتهاء من تطويرها، بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع من سائقين ومشاة بمتطلبات السلامة المرورية، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية الرؤية الصفرية المتمثلة في تعزيز أمنهم وسلامتهم.