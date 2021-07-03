«الشارقة للتعليم» يطلق برنامج المرشد السياحي بعد غد

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

يطلق «مجلس الشارقة للتعليم» بعد غد، في إطار خططه وبرامجه الطلابية «برنامج المرشد السياحي» الذي يهدف إلى تأهيل الطلبة بمهارات المرشد السياحي، وتمكينهم من التعرف على المواقع السياحية بالإمارة ليقوموا فيما بعد بأدوارهم في تعريف الزوار والسياح بها.

وينظم المجلس البرنامج، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إطار تعزيز التعاون المشترك، وتحقيق التناغم المنشود، بما ينعكس إيجاباً على خبرات الأجيال ومهاراتهم وربطهم بالوطن ومعالمه. يتواصل البرنامج حتى 15 من يوليو الجاري، ويشمل عدداً من الورش التي تستهدف إكساب الطلبة المشاركين أفضل المهارات اللازمة في مجال الإرشاد السياحي. ونظراً للظروف الراهنة، ومن منطلق الحفاظ على صحة الطلبة سيتم تنظيم البرنامج من خلال تقنية التواصل المرئي للأعمار من 12 إلى 16 بهدف إطلاعهم على مهارات المرشد السياحي والمواقع السياحية في إمارة الشارقة.

وأشاد محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم بهذا التعاون المثمر والبناء مع شركاء المجلس، وهم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية لإطلاق برنامج المرشد السياحي الذي يرمي إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تمكن الطلبة والطالبات من التدرب على مهارات الإرشاد السياحي في إمارة الشارقة.