«صحة» تكرّم شرطة أبوظبي لدعمهــا حملات التبرع بالدم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة وخدمات بنك الدم -أبوظبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي لجهودها الريادية والمتميزة في دعم أنشطة بنك الدم في إمارة أبوظبي، وذلك في حفل أقيم بمدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأشادت «صحة» بمبادرات شرطة أبوظبي في تنظيم حملات تبرع للدم بين منتسبيها في مختلف إداراتها، ما أسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، انطلاقاً من أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني، يرسخ ثقافة التكافل الاجتماعي، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، ودعم المستشفيات بتوفير الكميات المطلوبة من الدم بمختلف فصائلها.

وحضر التكريم العقيد أحمد القطبة نائب مدير إدارة الخدمات الطبية مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في كل الفعاليات الإنسانية والمجتمعية.

وأوضح أن التبرع بالدم يعد عملاً وطنياً ومجتمعياً، يحقق أهداف إنسانية نبيلة، لافتاً إلى أن المنتسبين تبرعوا بالدم، وفق أفضل الممارسات الاحترازية والوقائية.