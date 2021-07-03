الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاملاً في خدمة العملاء بإحدى الشركات التي تعمل في المطار، سرق ساعة يقدر ثمنها بنحو 1000 درهم من مكان عمله على جهاز تفتيش الموظفين، بأن استغل انشغال صاحبة الساعة بالتفتيش، واستولى على ساعتها، لكن أوقف من قبل أحد أفراد الشرطة.

وقال شاهد إثبات في تحقيقات النيابة العامة إن المسافرة أبلغت عن فقدان ساعتها أثناء مرورها من أحد أجهزة التفتيش الداخلية الخاصة بالموظفين، إذ وضعتها في صندوق التفتيش، وفوجئت باختفائها، ما دفعها إلى الإبلاغ، وبالعودة إلى الكاميرات، تأكد قيام المتهم بسرقتها، وقبض عليه والساعة بحوزته.

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