الامارات | «حاضنات أمهات الأسماك في خور أم القيوين» تتخطى مشكلة الحرّ

شكرا لقرائتكم خبر عن «حاضنات أمهات الأسماك في خور أم القيوين» تتخطى مشكلة الحرّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في أم القيوين نجاح مشروع «حاضنات أمهات الأسماك في خور أم القيوين»، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، وتأثيرات العوامل الطبيعية الأخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، جاسم حميد الشر، إن الدراسات التي أجريت بشأن مشروع الحفاظ على أمهات الأسماك في الحاضنات، التي طرحت في خور أم القيوين، كشفت أن الأعداد الموجودة داخل تلك الحاضنات تقدر بـ98% من العدد الذي طرح في شهر فبراير الماضي، ما يساعد على مواصلة الحفاظ على هذه الأمهات والاستفادة منها في المواسم المقبلة لتكون مصدراً لطرح البيوض، مع إضافة أصناف أخرى. وأشار إلى أن الموسم المقبل سيشهد إضافة أربعة أصناف لم تطرح من قبل، من أجل تعويض بعض الاستنزاف للمخزون السمكي للإمارة والحفاظ على هذه الأصناف من الانقراض. يذكر أن مشروع «حاضنات أمهات الأسماك في خور أم القيوين» يجري بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ودائرة البلدية.

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