الامارات | محاكم.. استشارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما الفرق بين الفسخ والبطلان في العقود، وما الأثر القانوني المترتب على كليهما؟

(إ.ع) - أبوظبي

البطلان، جزاء رتبه القانون حال تخلف ركن من أركان العقد، كالتراضي أو المحل أو السبب أو الشكل الذي رسمه القانون في العقود الشكلية، أو اختلال شرط من شروطها الجوهرية، أو مخالفته للنظام العام.

أما الفسخ، فهو انحلال الرابطة العقدية بين طرفي العقد بالتراضي أو التقاضي أو بحكم القانون.

والبطلان مصدره القانون، وينشأ وقت إبرام العقد، فيما يأتي الفسخ لاحقاً على إبرام العقد، ومصدره القانون أو الاتفاق أو القضاء.

وسلطة القاضي في البطلان مقيدة بتوافر أسبابه، أما سلطته في حالة الفسخ فتكون تقديرية، وفيما يرد البطلان على جميع العقود، لا يكون الفسخ إلا في العقود الملزمة للجانبين، ويتشابه كل منهما في الأثر القانوني المترتب عليهما، إذ يؤديان إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإن استحال ذلك يحكم بالتعويض، عملاً بموجبات نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته.

يقدمها المحامي بدر عبدالله خميس

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