الامارات | محاكم.. قصص

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. قصص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتبهت مفتشة بجمارك دبي في زائرة إفريقية، قدمت إلى الدولة عبر مطار دبي، بسبب وجود كثافة غير طبيعية في حقيبة المرأة، ثم ارتباكها وتلعثمها حين سألتها عما إذا كان لديها شيء ممنوع تريد الإفصاح عنه، ثم اكتشفت أنها تخفي مغلفاً كرتونياً أسفل حقيبة السفر، حوله شريط لاصق يحتوي على كيلوغرام ونصف من مخدر الكوكايين، فأحيلت إلى النيابة العامة بدبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتها بتهمة جلب وإحراز مادة مخدرة.

وقالت المفتشة في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت على رأس عملها بالمبنى 3 في مطار دبي الساعة الخامسة صباحاً، واشتبه قسم الأجهزة الداخلية في حقيبة المتهمة، لوجود كثافة غير طبيعية فيها، وبمتابعة الحقيبة والمتهمة حتى وصلت إلى جهاز فحص الأمتعة قبل نقطة الخروج من المطار، استوقفتها، وسألتها ما إذا كانت تريد الإفصاح عن شيء، فنفت.

وأضافت المفتشة أنها بدأت تفتيش الحقيبة، ولاحظت أن المتهمة خائفة وترتجف، فعرفت أنها جلبت شيئاً ممنوعاً، فأفرغت الحقيبة، وتبين لها وجود سحاب في الأسفل، وبفتحه عثرت على ألواح خشبية، وبفتحها تبين أن داخلها لفافة كرتونية عليها لاصق أصفر، وبفتحها عثرت على بودرة بيضاء، لها المظهر المميز لمخدر الكوكايين، فأحالت المتهمة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي التي باشرت استجوابها، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وبإحالة الحقيبة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي لفحصها من قبل الخبراء، انتهى تقريرهم إلى أنها حوت مغلفاً كرتونياً، حوله شريط لاصق يحتوي على مسحوق أبيض اللون يزن 1546 غراماً من مخدر الكوكايين، وعليه أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات التي بدأت محاكمتها.

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