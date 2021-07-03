الامارات | ميكروسكوب.. طالب مواطن يحول الحركة إلى كهرباء باستخدام الدراجة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. طالب مواطن يحول الحركة إلى كهرباء باستخدام الدراجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - • مبتكرون

توصل طالب مواطن في الصف الرابع من مجلس الإبداع العلمي، إلى طريقة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية باستخدام الدراجة الهوائية.

وقال الطالب علي حميد اللوغاني، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يستهدف من مشروعه المساهمة في دعم الاعتماد على الطاقة النظيفة، موضحاً أن المشروع يمكن استخدامه في أي مكان، سواء في المنازل أو الحدائق العامة أو جهات العمل وغيرها، كما يمكن لأي شخص أن ينتج الطاقة الكهربائية من خلاله.

وذكر أن المشروع يتكون من دراجة هوائية، يتصل إطارها بمولد للطاقة الكهربائية، والتي تنتقل إلى منظمين «AC»، أحدهما يحول الطاقة من 220 فولتاً إلى 12 فولت DC، لشحن بطاريات الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، ومنها الهاتف المتحرك، فيما يحول الثاني الطاقة من 12 فولتاً إلى 220 لشحن بطاريات الأجهزة الكبيرة، أو تشغيلها، ومنها التلفاز.

وأشار اللوغاني إلى أن مشروعه فاز بالمركز الثاني في مسابقة نظمتها جمعية المبتكرين، والتي شارك فيها عدد كبير من المبتكرين داخل الدولة.

وأضاف أنه بدأ في تنفيذ ابتكاراته منذ وقت مبكر، حيث أنتج عدداً من الابتكارات، وشارك في مسابقات للمبتكرين داخل الدولة وخارجها، وكان ترتيبه في مراكز متقدمة بين المتسابقين في كل مسابقة.

وتابع: «أجد دعماً كبير من قبل والدتي في كل مشروع أفكر في تنفيذه، كذلك فإن التشجيع الذي ألقاه من والدي وعمي لمواصلة الابتكار، يثير اهتمامي بشكل كبير، لأنهما مهندسان، ويسديان إليّ النصح والإرشاد في كثير من خطوات تنفيذ أي مشروع».

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