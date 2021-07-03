الامارات | الطقس صحو وحار ومغبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو وحار ومغبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً وحاراً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ليلاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً.

ويكون بعد الظهر رطباً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف ليلاً وصباح الأحد. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. وتكون الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية 15- 25، تصل إلى 35 كم/‏‏‏س. والخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الـ20:49، والثاني عند الـ07:44، والجزر الأول عند الـ13:09، والجزر الثاني عند الـ03:32.

ويكون بحر عمان خفيف الموج.

ويحدث المد الأول عند الـ16:29، والثاني عند الـ06:30، والجزر الأول عند الـ09:51، والجزر الثاني عند الـ00:02.

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