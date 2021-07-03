الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. في الميدان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بأن مركز الإمارات لأبحاث التنقل، التابع لها، يعمل على مجموعة من المشاريع البحثية المتعلقة بالتنقل الآمن مثل مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي للوصول إلى معدل صفر للوفيات والإصابات الخطيرة بحلول عام 2040»، والنمذجة الرياضية لدينيميكيات انتشار كوفيد-19 في إمارة أبوظبي، وتطوير نماذج محاكاة لتقدير أثر انتشار العدوى من مرض (كوفيد-19) في الحج والعمرة لغرض إدارة الحشود.
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