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الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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إعداد: أمين الجمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت جامعة الإمارات العربية ‏المتحدة، بأن مركز الإمارات لأبحاث التنقل، التابع لها، يعمل على مجموعة من المشاريع البحثية المتعلقة بالتنقل الآمن مثل ‏مشروع تطوير استراتيجية الرؤية الصفرية للسلامة المرورية ‏بإمارة أبوظبي للوصول إلى معدل صفر للوفيات والإصابات ‏الخطيرة بحلول عام 2040»، والنمذجة لدينيميكيات انتشار كوفيد-19 في ‏إمارة أبوظبي، وتطوير نماذج محاكاة لتقدير أثر انتشار العدوى من مرض (كوفيد-19) في الحج والعمرة لغرض إدارة الحشود.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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