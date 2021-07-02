طقس الإمارات المتوقع غداً السبت

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً حاراً بوجه عام مغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ليلاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعض الظهر، ويكون رطباً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف ليلاً وصباح الأحد.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/ س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:49 والمد الثاني عند الساعة 07:44، والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:29 والثاني عند الساعة 06:30 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 00:02.