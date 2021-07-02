مهرجان ليوا للرطب ينطلق 15 يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - ليوا، الظفرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق يوم الخميس 15 يوليو الجاري، مسابقات الدورة السابعة عشرة من مهرجان ليوا للرطب الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، ويستمر لغاية 25 يوليو 2021، بمجموع جوائز يبلغ أكثر من 8 ملايين درهم، حيث تقتصر فعاليات الدورة الحالية على مزاينات الرطب والفواكه والمسابقات المصاحبة بدون زوار، حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

ويهدف مهرجان ليوا للرطب إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات، ونقله للأجيال المتعاقبة، ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، توعية المزارعين بالزراعة الحديثة، والعناية بمزارعهم واطلاعهم على أفضل الممارسات وتشجيع المزارعين للاهتمام أكثر بجودة الإنتاج من دون الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن مهرجان ليوا للرطب سيقتصر هذا العام على مزاينات الرطب ومزاينات الفاكهة والمسابقات المصاحبة للمهرجان، حيث سيتم تنظيم 22 مسابقة، منها 11 مسابقة لمزاينة للرطب، 7 مسابقات للفواكه، و3 مسابقات للمزرعة الأنموذجية، ومسابقة أجمل مخرافة.

كتيب إلكتروني

وأشار عيسى سيف المزروعي، إلى أن اللجنة المنظمة ستوزع كتيباً إلكترونياً على ملاك المزارع والمشاركين يتضمن جميع الشروط الاحترازية، ومواعيد المزاينات والأصناف وشروط الاشتراك، وآلية ومواعيد التسجيل وتسليم المشاركات الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى جداول الجداول الخاصة بكل فئة وقيمتها، وآليات الفرز والتحكيم وإعلان النتائج.

وأكد حرص اللجنة المنظمة على تطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على المشاركين واللجان المشرفة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بإمارة أبوظبي، وفق خطة مشتركة سيتم الإعلان عنها بالتفصيل، مشيراً إلى أن دخول المهرجان سيقتصر على الحاصلين على تطعيم كوفيد - 19 مع إبراز نتيجة سلبية عبر تطبيق الحصن بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، إلى جانب إجراء فحوص درجات الحرارة وتعقيم مركز الاستلام وموقع المهرجان بشكل يومي، مع ارتداء كمامات الوجه والقفازات، حسب إرشادات الجهات المختصة، والالتزام بالتباعد الجسدي بين الأشخاص واللجان المختلفة، مع توفير المواد الصحية ومواد التعقيم المختلفة، وعمل مسارات خاصة لتسليم المشاركات من الرطب والفاكهة وفق آلية تضمن سلامة الجميع.

إجراءات

وأوضح نائب رئيس اللجنة أن تسليم مشاركات المشاركين ستتم وفق مسار خاص لمركبات نقل الرطب والفواكه يمر بعدة مراحل، إذ تبدأ الإجراءات ومسار دخول السيارات من بوابة الدخول والتي يوجد فيها منطقة الاستعلامات والإرشادات، حيث يتم التواصل بين المشارك والعاملين عبر مكبرات الصوت وبوجود عازل زجاجي، ويتم قبل الدخول إبراز شهادة تطعيم كوفيد-19 والفحص السلبي، بالإضافة إلى الهوية الإماراتية وإثبات ملكية المزرعة، والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات وفحص درجة الحرارة، ومن ثم الانتقال إلى نقطة التسجيل والتي يتم فيها الطلب من المشارك إطفاء محرك السيارة والبقاء داخلها، ومن ثم إبراز الهوية وتسجيل المشاركة وإصدار رقم المشاركة الذي يوضع على المخرافة (السلة) بعد أن يتم وزنها، ومن ثم تسليم المشاركة والخروج.