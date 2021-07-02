«الوطني» يحدد 9 اشتراطات لقبول الشكاوى

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

اعتمد المجلس الوطني الاتحادي، 9 اشتراطات لقبول شكاوى الأفراد والنظر فيها ودراستها، وذلك ضمن مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى، والذي أقره الأعضاء مؤخراً، بهدف تحديد اختصاصات ومسؤوليات اللجنة.

وحدد المشروع 3 اختصاصات للجنة الشكاوى في المجلس، وتتمثل في متابعة الشكوى، وتلقي الإجابات اللازمة عنها، وبحث هذه الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها، والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.

وأشار المشروع إلى أن شروط قبول الشكوى تتضمن أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، وأن تكون مكتوبة وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً ومحدد اسمه ومحل إقامته وعمله، وأن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها، وأن تكون واضحة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو لأي جهات أخرى.

وشملت الشروط أيضاً، أن يكون مقدم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى لحل موضوعها، ولم يجد منها حلاً قبل أن يتقدم بشكواه للمجلس، وألا يكون سبق للجنة النظر في موضوعها ولم يجد جديداً يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى، وأن يقدم الشاكي مع شكواه صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول، أو ما يقوم مقامها من أدلة ثبوتية مماثلة، وألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم بالدولة، إلا إذا جدت وقائع جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة.

سجل واحد

أوضح مشروع نظام عمل لجنة الشكاوى، أنه تقدم الشكوى ورقياً أو إلكترونياً إلى مكتب رئيس المجلس، على أن تقيد جميع الشكاوى في سجل واحد خاص بها، وبأرقام مسلسلة، حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وعمله وملخص موضوعها.

وتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات منها التواصل مع الجهة المشكو ضدها، حيث يجوز للجنة أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الوطني الاتحادي تقديم الإجابات أو أي بيانات أو مستندات، والتي تراها لازمة لبحث الشكوى من الجهة الاتحادية المنسوب إليها الشكوى، وعلى الجهة الرد بالمطلوب خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب للجهة الاتحادية.