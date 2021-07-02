«الجندي» تؤكد دور الإمارات الريادي في تعزيز السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة عددها رقم 570 لشهر يوليو 2021، والذي تناول باللغتين العربية والإنجليزية، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت كلمة «الجندي» تحت عنوان «دور إماراتي رائد لتعزيز السلام» حيث قالت فيها: «إن الترحيب الدولي الواسع بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامي 2022-2023، والرهان الكبير عليها في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين يعد شهادة على دبلوماسيتها المؤثرة التي تعمل من أجل أن يسود السلام ربوع العالم». ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر يوليو 2021 للحديث عن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، حيث أفردت مساحات مهمة من صفحاتها لإلقاء الضوء على هذا الإنجاز التاريخي تحت عنوان: «الإمارات في مجلس الأمن 2022-2023 تقديراً لدبلوماسيتها الفاعلة ولنموذجها الناجح في التنمية والحكم الرشيد».