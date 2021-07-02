طقس اليوم صحو حار نهاراً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبراً أحياناً وحاراً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 - 20 كلم/ س وتصل إلى 30 كلم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:04.