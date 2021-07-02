سفارة الدولة لدى الدنمارك تشارك في جلسة حوارية

ابوظبي - سيف اليزيد - كوبنهاجن (الاتحاد)

ضمن جهود سفارة دولة الإمارات في كوبنهاجن للتعريف بدبلوماسية الدولة ودورها في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودور الدولة الإنساني الملحوظ في العالم خصوصاً خلال أزمة كورونا، شاركت السفيرة فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك في جلسة حوار دبلوماسي مفتوحة مع يوناس لندهولم مدير المؤسسة الإعلامية المرموقة «التنجيت ارينا» التي تحظى باهتمام واحترام واسع من الساسة والبرلمانيين وصناع القرار في الدنمارك. واستعرضت خلال الجلسة النقاشية الخطوط العريضة لسياسة الإمارات الخارجية ومواقف الدولة بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها في تعزيز مبدأ التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات. كما تناولت موضوع ترشيح الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 ورغبة الدولة في تطويع هذه العضوية للترويج لصالح تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف. كما سلطت السفيرة الضوء على جهود الإمارات في تعزيز واحترام حقوق الإنسان. وجددت السفيرة فاطمة المزروعي التذكير ببدء العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020، أكبر حدث ثقافي في العالم، وشجعت الشركات الدنماركية على المشاركة فيه.