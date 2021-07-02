وفد إسباني يزور «الإمارات للدراسات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اطلع وفد من وزارة الخارجية الإسبانية على مكتبة «اتحاد الإمارات» في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية التي تعد من كبريات المكتبات المتخصصة في المنطقة، وأبدى إعجابه الشديد بما تحتويه المكتبة من كتب قيّمة، وأبحاث ودراسات، وموسوعات تتيح للباحثين قواعد بيانات ومعلومات ضخمة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي يضم خوسيه لويس مارتن ياغي، رئيس وحدة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، وكارلوس رويز غونزاليس، نائب المدير العام لمديرية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، في الوزارة، وخايمي إغليسياس سانشيز سيرفيرا، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة إسبانيا لدى الدولة سابقاً.

والتقى الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الوفد مؤكداً أن المركز، بصفته مؤسسة بحثية، يسعى إلى القيام بدور فاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، ويتطلع إلى تعاون فاعل مع مراكز البحوث الاستراتيجية في إسبانيا، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الإسباني بالعلاقات المتطورة بين البلدين، وأكدوا أن الإمارات تعد شريكاً تجاريّاً رئيساً لإسبانيا في المنطقة، وقال خوسيه لويس مارتن ياغو: إن هناك فرصاً كبيرة لتوطيد التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في العديد من المجالات، مشيداً بالدور الذي يقوم به مركز الإمارات كمركز دراسات استراتيجية رائد في المنطقة. وفي ختام الزيارة، قدّم النعيمي دروعاً تذكارية، ومجموعة من إصدارات المركز إلى أعضاء الوفد.