انتخاب الهيئة الإدارية لجمعية الصحفيين في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية انتخاب الهيئة الإدارية لفرع الجمعية في أبوظبي عن بُعد والتي حضرها الأعضاء الذين لهم حق المشاركة والانتخاب في الاجتماع، بإشراف وزارة تنمية المجتمع صباح أمس الخميس.

وفاز عمر السعيدي وفاطمة الورد الدرمكي ومنى الحمودي، التي تساوى عدد الأصوات بينها ومحمد العامري وحسمت القرعة لمصلحتها، وحل محمد العامري عضو الاحتياط الأول، وخالد الغيلاني عضو الاحتياط الثاني.

حضر الاجتماع 43 عضواً من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع والتصويت وهم 63 عضواً، فيما قام بالانتخاب 41 عضواً.

ورحب محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية بالمشاركة الكبيرة من الزملاء الصحفيين، سواء بالحضور أو الترشح، كما شكر الجهود الكبيرة التي قام فريق عمل وزارة تنمية المجتمع لإدارة الاجتماع والتصويت وتذليلهم العقبات كافة.

وهنأ الحمادي الفائزين، واعتبرهم إضافة جديدة لمعاونة مجلس إدارة الجمعية في كافة الأعمال والأنشطة التي سيتم تنفيذها في أبوظبي في المرحلة المقبلة بفريق عمل واحد.

يذكر أن 8 أعضاء مرشحين تنافسوا لاختيار 3 منهم لأعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية في أبوظبي.