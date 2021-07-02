3.8 مليار دولار صفقات «إيدك دبي 2021»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

بلغت قيمة الصفقات التجارية التي أبرمت خلال الدورة الخامسة والعشرين من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2021» 3.8 مليار دولار. أعلنت ذلك اللجنة المنظمة للحدث الذي اختتم أعماله أمس واستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 55000 زائر ومشارك من 155 دولة حول العالم. وقال الدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان رئيس «اندكس القابضة» : «فخورون جداً بالنجاح المبهر الذي وصل إليه إيدك دبي 2021 على مدى مسيرته التي أتمت هذا العام ربع قرن».