الامارات | إعلان نتائج الصف الـ 12 في المدارس الحكومية والخاصة بعد غدٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الصف الـ 12 في المدارس الحكومية والخاصة بعد غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، عن الجدول الزمني لإعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، للعام الأكاديمي الجاري، للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، إضافة إلى طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأفادت بأن نتائج الصف الـ12 ستعلن الأحد المقبل، وفي اليوم التالي نتائج الصفين الـ10 والـ11، والثلاثاء تعلن نتائج الصفين الثامن والتاسع، تليها نتائج الصفوف من الرابع حتى السابع، وسيكون إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثالث الخميس.

وبدأ الطلبة الإجازة الصيفية، حسب التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، فيما تبدأ الكوادر التعليمية والإدارية والفنية إجازتها الأحد المقبل.

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