الامارات | بلدية الفجيرة تكافح البعوض بـ 5 مصايد ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تكافح البعوض بـ 5 مصايد ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزعت بلدية الفجيرة خمس مصايد ذكية تعمل بالطاقة الشمسية لمكافحة انتشار البعوض في منافذ الإمارة والمناطق الصناعية والجبلية ومناطق أخرى في المدينة.

وتسهم هذه المصايد في الرصد المبكر لأنواع البعوض، خصوصاً الآفات الناقلة للأمراض، والتي تسهم في تكثيف عمليات المسح والمكافحة للقضاء عليها.

ولفتت البلدية إلى أن المصايد تحتوي على مواد كيميائية تجذب البعوض إليها، وبعدها يعمل الفريق المختص دورياً على معرفة نوع البعوض الموجود، وأسباب تواجدها وأماكنها، وتحديد نوع المكافحة الأنسب باستخدام المبيدات الحشرية الصديقة للبيئة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة مسببات توالد هذه الآفات.

وتؤكد البلدية على استمرار جهودها في عمليات مكافحة البعوض والآفات المختلفة لحماية الصحة العامة، واستخدام أفضل الممارسات في هذا المجال.

يذكر أن البلدية عملت على تركيب عدد من المصايد العام الماضي، وتغيير مواقعها باستمرار وفق خطة، للتأكد من تغطية جميع مناطق الإمارة.

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