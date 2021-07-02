الامارات | 94 إنذاراً و84 مخالفة لمنشآت صحية وغذائية في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 94 إنذاراً و84 مخالفة لمنشآت صحية وغذائية في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجَّلت بلدية الفجيرة 84 مخالفة خلال الزيارات التفتيشية لمراكز صحية ومنشآت غذائية في المدينة، غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، ووجهت 94 إنذاراً، خلال شهر مايو الماضي.

وتنفذ البلدية حملاتها التفتيشية على المحال الغذائية والصحية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، شملت الأسواق المركزية والشعبية، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، وتطبيقها وفق معايير السلامة الغذائية.

وأكدت البلدية أن أبرز المخالفات التي تم تسجيلها تمثل في عدم الالتزام بحفظ وعرض المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وعدم التزام مسؤول المنشأة بتنفيذ الإجراءات اللازمة، وعدم الاهتمام بصيانة وتنظيف فتحات الصرف الصحي، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة، كالأرضيات والسقف وخلف المعدات، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المنشآت بتدريب العاملين، وأخرى تم تحريرها بسبب عدم استيفاء المنشأة التراخيص اللازمة، كعدم تجديد الرخصة التجارية المنتهية، وتلف اللوحات الأمامية للمحال، وعدم تطبيق قانون التباعد الجسدي المفروض، وإهمال ارتداء الكمامة والقفازات.

وتكثف البلدية حملاتها على المنشآت الغذائية والصحية في الإمارة، للتأكد من التزامها تطبيق الاشتراطات الصحية، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط الممارسات الصحية الخطأ التي يمارسها العاملون في تلك المنشآت، وتقديم النصائح والإرشادات، وتوجيه العاملين فيها لأفضل الممارسات.

• منشآت تعرض مواد غذائية في درجات حرارة غير مناسبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news