الامارات | أسعار دورات «النخبة» تصل إلى 25 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار دورات «النخبة» تصل إلى 25 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عدداً من الدورات التدريبية لتأهيل موظفي الجهات الحكومية في الدولة، من خلال مبادرة الشهادات المهنية التخصصية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة»، وذلك بأسعار تفضيلية راوحت بين 2300 درهم و25 ألف درهم، وفقاً لنوع كل تخصص.

وشملت أحدث قائمة للبرامج التدريبية 11 مجالاً وظيفياً ومهنياً مختلفاً، هي «المالية والمحاسبة» بأسعار راوحت بين 6000 و9000 درهم، و«الموارد البشرية» من 8000 إلى 25 ألف درهم، و«التدقيق والحوكمة» من 4000 إلى 7000 درهم، و«الصحة والسلامة» من 1900 إلى 2600 درهم، و«التطوير المؤسسي» من 6000 إلى 7000 درهم، و«إدارة البرامج والمشاريع» من 2300 إلى 2900 درهم، و«الهندسية» من 4600 إلى 8000 درهم، و«القضائية القانونية» من 5500 إلى 6000 درهم، و«التغير المناخي والبيئة» 4000 درهم، و«الإعلام» من 5300 إلى 7000 درهم، وأخيراً في مجال «تقنية المعلومات» بأسعار تراوح بين 400 و5900 درهم. وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الموظفين من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية معتمدة، ضمن 20 عائلة وظيفية.

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