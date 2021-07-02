الامارات | شواغر بـ «10 آلاف درهم» في الشارقة وعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن شواغر بـ «10 آلاف درهم» في الشارقة وعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهات عمل تابعة للقطاع الخاص في إمارتَي الشارقة وعجمان، شواغر للمواطنين والمقيمين في الدولة (من الجنسين)، برواتب راوحت ما بين 7000 و10 آلاف درهم، بينها وظيفة مندوب PRO في الشارقة بخبرة سنة على الأقل، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ويفضّل اللغة الهندية، وذلك براتب شهري لا يقل عن 7000 درهم.

كما طرحت جهة أخرى في الشارقة شواغر للمواطنين فقط من الجنسين، في وظيفة إداري خدمة عملاء Customer Service Administrator، بخبرة سنتين في مجال خدمة العملاء وإدخال البيانات، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

واشترطت على المواطنين الراغبين في التقدم للوظيفة تقديم «خلاصة قيد»، ومؤهل لا يقل عن «الثانوية العامة»، منوهة إلى أن الراتب الشهري سيكون 10 آلاف درهم.

فيما طرحت جهة عمل بإمارة عجمان شواغر للمواطنين الذكور في وظيفة محصل ديون، مشترطة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي، ويقدم «خلاصة قيد»، مع خبرة سنة، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، براتب شهري 10 آلاف درهم.

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