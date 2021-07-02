الامارات | 1675 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1675 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 291 ألفاً وثلاثة فحوص جديدة، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1675 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 634 ألفاً و582 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة ثمانية أشخاص من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1819 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

كما أعلنت الوزارة شفاء 1556 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 612 ألفاً و998 حالة.

وأعلنت الوزارة تقديم 81 ألفاً و142 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 15 مليوناً و362 ألفاً و342 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 155.33 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، حتى تساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

1556 حالة شفاء خلال 24 ساعة.

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