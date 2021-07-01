الامارات | منع سفر المواطنين إلى 14 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن منع سفر المواطنين إلى 14 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن منع سفر المواطنين إلى الدول التي أعلن مسبقاً عن وقف القدوم منها، وتشمل الهند، باكستان، بنغلاديش، نيبال، سريلانكا، فيتنام، ناميبيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب إفريقيا، نيجيريا.

ويُستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول، وحالات العلاج الطارئة، والوفود الرسمية والاقتصادية والعلمية المصرح لها.

وأكدت الوزارة والهيئة ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس «كوفيد-19»، وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يعتزمون السفر إليها.

كما شدّدتا على ضرورة التزام المواطنين بالعزل الصحي في حال إصابتهم بالفيروس خلال فترة سفرهم، والتقيد بالتعليمات والاشتراطات الخاصة بالدولة التي يتواجدون فيها، حسب البروتوكولات الصحية، مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة.

وسيُسمح بعودة المواطن المصاب إلى الدولة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة الموجود فيها، والجهات الصحية الإماراتية، عبر اتباع الإرشادات والاشتراطات الصحية لنقله.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة التسجيل في خدمة «تواجدي» قبل سفرهم، لضمان تقديم الدعم الكامل لهم خلال فترة السفر.

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