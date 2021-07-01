الطفل الإماراتي المبتكر محمد هزاع الكعبي يفوز في مسابقة الدّار للتعليم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

فاز الطفل محمد هزاع الكعبي البالغ من العمر عشرة أعوام، الطالب في أكاديمية العين، بمسابقة «الابتكار والاستكشاف» التي تنظمها مؤسسة الدار للتعليم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة الثقافة والسّياحة. وتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في حفل افتراضي أقيم يوم الاثنين الماضي.

واخترع الطالب المبتكر الإماراتي «مركبة EBS» تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة. وتعدّ EBS مركبة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها كطائرة أو كسيارة أو كسفينة. وتحتوي المركبة الذكية على العديد من الميزات، منها المساعد الآلي، والبقالة الذكية، والمقاعد ذات التصميم المريح، والمناسبة لجميع الأعمار.

وتضمنت المشاركات في المسابقة أفلاماً قصيرة وأشعاراً وخواطر مسجوعة تحت موضوع الابتكار والاستكشاف. وتأتي المسابقة ضمن سلسلة من المسابقات التي أطلقتها الدار للتعليم تحت شعار «أبدع بالعربية» بهدف تطوير مهارات الطلاب الإبداعية في اللغة العربية وتعزيزها وغرس حبّها في نفوسهم، وكذلك دعم إبداع الناشئة والشباب وابتكاراتهم.