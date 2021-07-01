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الامارات | طقس الغد صحو حار نهاراً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو حار نهاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً وحارا نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

و أوضح المركز، في بيانه اليومي، ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 05:55 و الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:40.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:39 و المد الثاني عند الساعة 05:15 و الجزر الاول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:04.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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