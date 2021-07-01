تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً وحاراً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 05:55 و الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:40.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 05:15 و الجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:04.